POL-DU: Wanheimerort: Tatverdächtige Einbrecher gefasst

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Donnerstagabend (26. Dezember, 21:24 Uhr) ein tatverdächtiges Trio beobachtet, das in eine Wohnung auf der Erlenstraße eingebrochen sein soll. Der 69-Jährige alarmierte die Polizei. Aufgrund der Zeugenbeschreibung konnten die Beamten in der Nähe drei junge Männer ausmachen, die für den Einbruch infrage kommen. Zwei der mutmaßlichen Täter konnten sie auf der Stelle festnehmen. Sie stellten bei ihnen Diebesgut aus der Wohnung sicher. Die beiden 19 und 20 Jahre tatverdächtigen Duisburger werden wegen des Verdachts auf Wohnungseinbruchsdiebstahl dem Haftrichter vorgeführt. Der dritte Tatverdächtige, ein 1,76 Meter großer, schlanker Mann mit dunkler Kleidung und lockigen Haaren konnte flüchten. Hinweise zu ihm nimmt das KK 14 unter der Rufnummer 0203 280-0 entgegen.

Insgesamt zählte die Duisburger Kripo an den Weihnachtstagen 18 Einbrüche in Wohnungen und Häuser. Davon blieb es fünfmal bei einem Versuch - unter anderem, weil aufmerksame Nachbarn ungewohnte Geräusche bemerkten, die Polizei verständigten und damit die Täter in die Flucht schlugen. Die Experten von der kriminaltechnischen Prävention unterstützen die Duisburger Bevölkerung bei allen Fragen zum Einbruchsschutz. In der Beratungsstelle am Rathaus (Eingang Schwanentor) geben sie Tipps, wie die Bürgerinnen und Bürger die eigenen vier Wände sicherer machen und Einbrechern den Riegel vorschieben können. Termine können Interessenten unter der Rufnummer 0203 280 4254 vereinbaren. (stb)

