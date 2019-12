Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Diebe stehlen Baumaschinen in vierstelligem Wert

Mönchengladbach (ots)

Erst kletterten sie über eine Mauer, dann öffneten sie gewaltsam ein Schloss: So gingen Diebe in der Zeit zwischen Montag, 19.50 Uhr, und Dienstag, 07.30 Uhr vor, um an eine Vielzahl zu Baumaschinen zu gelangen.

Bei dem Objekt ihrer Begierde handelt es sich um eine Halle an der Straße Rasseln in Hardt. Nachdem sie sich der Maschinen eines Handwerksbetriebes bedient hatten, flüchteten sie durch ein Tor.

Die Polizei sucht Zeugen, die Beobachtungen zu verdächtigen Personen oder auch zu Fahrzeugen gemacht haben, die sich für den Abtransport des Diebesgutes geeignet sind. Hinweise bitte an die Rufnummer 02161-290. (cw)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161/29 10 222

Fax: 02161/29 10 229

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell