Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Nachtrag zur Meldung "Nach Unfall: Opfer schwer verletzt - Autofahrer geflüchtet" (vom 9.12.2019) Pkw-Fahrerin als Zeugin gesucht

Mönchengladbach (ots)

Nach dem Verkehrsunfall an der Wickrather Kreuzung Poststraße / Trompeterallee, bei dem am Samstag gegen 16.20 Uhr ein 73-jähriger Fußgänger von einem Pkw erfasst und schwer verletzt worden war, sucht das Verkehrskommissariat 2 dringend eine weitere Zeugin: Diese Pkw-Fahrerin hatte sich unmittelbar nach dem Unfall gegenüber dem Opfer als Zeugin zur Verfügung gestellt, dann aber doch nicht das Eintreffen der Polizei an der Unfallstelle abgewartet oder sich der Polizei gegenüber nicht als Zeugin zu erkennen gegeben.

Diese Frau, aber auch mögliche weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (ds)

