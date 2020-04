Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg-Epfenhofen

VS) Abbiegeunfall zwischen Auto und Motorrad (19.04.2020)

Blumberg (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagvormittag gegen 11 Uhr an der Einmündung der Landesstraße 214 in die Bundesstraße 314 ereignete. Ein 37-Jähriger wollte mit seinem Renault Clio von der Bundesstraße nach links in die L 214 in Richtung Epfenhofen einbiegen, wobei er einen entgegenkommenden 56-jährigen Honda-Fahrer übersah. Der Motorradfahrer kam beim Zusammenstoß zu Fall, verletzte sich jedoch nicht. Am Clio entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Den Schaden an der Honda XRV 750 schätzte die Polizei auf 6.000 Euro.

