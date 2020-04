Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

VS) Diebstahl eines hochwertigen Mountainbike Pedelec (19.04.2020)

Blumberg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Fahrraddiebstahl in der Tevesstraße, der am Wochenende von Samstag, 20 Uhr, bis Sonntag, 9 Uhr, begangen wurde. Unbekannte durchtrennten, vermutlich mit einem Bolzenschneider, das Ringschloss des an einen massiven Metallzaun angeketteten grauen Carbonrad der Marke Cube, Stereo Hybrid 140 HPC Actionteam 625. Der Wert des entwendeten Mountainbikes wird vom Geschädigten auf rund 6.000 Euro beziffert. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben und der Polizei sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Donaueschingen, Tel. 0771 / 83783-0, zu melden.

