POL-E: Essen: Schwarzer VW Touran überschlägt sich auf der Gladbecker Straße- Zwei Fahrzeugführer kamen vorsorglich ins Krankenhaus

45329 E.- Altenessen-Nord: Auf dem Dach liegend kam Montagmittag (26.8., gegen 15.10 Uhr) ein schwarzer VW Touran auf der Gladbecker Straße zum Stillstand. Zuvor befuhr der 21-jährige Essener mit dem Van über den Beschleunigungsstreifen der B 224, vom Kreuz Essen-Nord kommend, in Richtung Johanniskirchstraße. Am Ende dieser Fahrspur, gut 100 Meter vor der Kreuzung Gladbecker Str./Johanniskirchstr., prallte er mit hoher Geschwindigkeit gegen einen auf der Hauptfahrbahn stehenden BMW X3. Durch den Zusammenprall überschlug sich der VW-Van, rutschte über das Dach, bis eine Leitplanke die unkontrollierte Fahrt unsanft stoppte. Der schwarze Touran ist augenscheinlich total beschädigt worden. Den VW-Fahrer und die 45-jährige BMW-Fahrerin versorgten kurz darauf Rettungssanitäter, bevor die Helfer sie in nahegelegene Krankenhäuser fuhren. Ihre glücklicherweise nur leichten Verletzungen versorgten die dortigen Helfer ambulant. Abschleppfahrzeuge bargen später die verunfallten Fahrzeuge. Das Verkehrskommissariat 3 hat die Ermittlungen übernommen und bittet, mögliche Unfallbeobachtungen unter der zentralen Rufnummer 0201- 8290 zu melden. /Peke

