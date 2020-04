Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen-Aasen

VS) Diebstahl eines Pedelecs aus einem Gartenhaus (19.04.2020)

Donaueschingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch in ein Gartenhaus in der Käppelestraße, der am Wochenende von Samstag, 20 Uhr, bis Sonntag, 14 Uhr, begangen wurde. Unbekannte brachen die Tür des Gartenhauses, das sich direkt hinter einem Wohnhaus befindet, mit brachialer Gewalt auf und entwendeten daraus ein schwarzes Pedelec der Marke Diamant, Typ Achat. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben und der Polizei sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Donaueschingen, Tel. 0771 / 83783-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell