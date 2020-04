Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Hilzingen Mit dreirädrigem Kleinkraftrad von der Fahrbahn abgekommen (19.04.2020)

Hilzingen (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden von über 2.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag gegen 17.30 Uhr in Hilzingen ereignet hat. Ein 22-jähriger Fahrer eines dreirädrigen Mokicks nahm in seinem einsitzigen Führerhaus einen 21-jährigen Mann mit und fuhr aus Richtung dem Böllehof kommend bergab in Richtung Weiterdinger Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 22-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb mit dem Mokick abseits von der Straße liegen. Die beiden Männer zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

