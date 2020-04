Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen-Überlingen am Ried) Beim Wenden Verkehrsunfall verursacht (19.04.2020)

Sachschaden von rund 6.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Sonntag gegen 15.15 Uhr auf der L 223 ereignet hat. Eine 83-jährige Opel-Fahrerin war auf der Landesstraße in Richtung Überlingen am Ried unterwegs und wollte auf Höhe der Bergkuppe (Auf dem Galgenberg) wenden. Hierzu scherte sie zunächst nach rechts auf den unbefestigten Parkplatz und wendete anschließend, ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten. Ein in die gleiche Richtung fahrender 33-jähriger Lenker eines Seat erkannte die Situation zu spät und versuchte nach links auf die Gegenfahrspur auszuweichen. Bei der anschließenden Kollision wurde niemand verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten zudem fest, dass die Frau nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Der nicht mehr fahrbereite Opel wurde von einem Abschleppdienst abtransportiert.

