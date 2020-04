Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil - Spaichingen, Bundesstraße 14) Fahrer eines schwarzen Mercedes gefährdet andere beim Überholen - Polizei sucht Zeugen und gefährdete Verkehrsteilnehmer

Rottweil - Spaichingen, Bundesstraße 14 (ots)

Am frühen Sonntagabend hat ein 26-jähriger Fahrer eines schwarzen Mercedes der CLS Klasse zwischen Rottweil und Spaichingen auf der Bundesstraße 14 mehrfach überholt und dabei andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. So scherte der junge Mann mit dem Mercedes auf seiner Fahrt in Richtung Spaichingen gegen 17.40 Uhr etwa auf Höhe der Abzweigung Neufra/Wellendingen trotz nahendem Gegenverkehr zum Überholen aus. Um einen Unfall zu verhindern und den überholenden Mercedes noch vor dem nahenden Gegenverkehr wieder einscheren zu lassen, mussten sowohl der Entgegenkommende als auch zwei in Richtung Spaichingen Fahrende stark abbremsen. Auch nach diesem Vorfall, auf der weiteren Fahrstrecke Richtung Spaichingen, fiel der Fahrer des schwarzen Mercedes durch riskante Überholmanöver auf. Die Polizei Spaichingen hat entsprechende Ermittlungen gegen den 26-Jährigen eingeleitet. Zeugen oder auch Verkehrsteilnehmer, die von dem Mercedes-Fahrer gefährdet worden sind, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Spaichingen (07424 9318-0) in Verbindung zu setzen.

