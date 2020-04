Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Orsingen-Nenzingen, Nenzingen) Kupferdiebstahl an der Martinskapelle (03.04.2020 - 18.04.2020)

Orsingen-Nenzingen, Nenzingen (ots)

Wie erst jetzt bei der Polizei bekannt wurde, entwendeten unbekannte Täter an der Martinskapelle in der Stockacher Straße drei Regenablaufrohre aus Kupfer. Es handelt sich um drei etwa ein bis zwei Meter lange Teilstücke. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771/9391-0, zu wenden.

