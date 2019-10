Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit 4 schwerverletzten Personen, B105 LK VG

Greifswald (ots)

Am 15.10.2019 kam es auf der B105 vor der Ausfahrt Neuenkirchen gegen 15:35 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall mit 4 schwerverletzten Personen. Nach ersten Angaben kann gesagt werden: Eine LKW Zugmaschine mit Auflieger und ein PKW Nissan fuhren in gleicher Richtung auf der B 105 in Richtung Greifswald. Ein Wohnmobil und ein PKW BMW befuhren die entgegengesetzte Richtung. Plötzlich fuhr der BMW auf die andere Straßenseite und streifte den entgegenkommenden LKW, kollidierte anschließend mit dem PKW Nissan und stieß danach noch mit dem Wohnmobil zusammen. Im PKW Nissan wurde die 37 jährige Fahrerin und ihr 7 Jahre altes Kind schwerverletzt. Im verursachenden PKW BMW wurde die 44 jährige Fahrerin und ihr 11 Jahre altes Kind ebenfalls schwer verletzt. Alle verletzten Personen wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn musste für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Die Feuerwehren Greifswald, Mesekenhagen und Neuenkirchen waren mit insgesamt 21 Kameraden vor Ort. Eine Kontrolle der Fahrerin des PKW BMW ergab das sie unter Einfluss von Alkohol am Straßenverkehr teilnahm. Der Atemalkoholtest ergab dass sie mit 1,48 Promille unterwegs war. Der Gesamtschaden wird auf etwa 24.000 EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Unfall übernommen.

Im Auftrag Udo Koltermann PHK Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell