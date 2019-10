Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand in Ahrenshagen-Daskow

PR Ribnitz-Damgarten (ots)

Durch die Rettungsleitstelle Vorpommern- Rügen wurde am 14.10.2019, gegen 15:10 Uhr der Brand eines "Schuppens" in 18320 Daskow, in der Richtenberger Straße gemeldet. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Ahrenshagen-Daskow und Damgarten haben mit 25 Kameraden den Löscheinsatz durchgeführt. Das Feuer konnte gegen 17:21 Uhr vollständig gelöscht werden. Weiterhin wurden mehrere Gasflaschen aus dem Gefahrenbereich entfernt.Ein 52jähriger Bewohner hatte sich beim Versuch, sein Eigentum zu sichern, eine Rauchgasvergiftung zugezogen. Er wurde durch einen Rettungswagen zur weiteren medizinischen Untersuchung ins Krankenhaus Ribnitz-Damgarten gebracht. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen brannte ein Nebengelass etwa 40 qm groß. Der Raum wurde als Werkstatt und Hauswirtschaftsraum genutzt. Der Gesamtschaden beträgt etwa 60.000 Euro. Ob ein technischer Defekt oder ein anderer Grund Ursache für das Feuer ist, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei. Ein Brandursachenermittler wird die Ermittlungen zur Brandursache unterstützen. Die Ermittlungen dauern an. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

