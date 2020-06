Polizei Bonn

POL-BN: Meckenheim: Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld bei Tageswohnungseinbruch

Bonn (ots)

Eine beschädigte Wohnungstür hinterließen Einbrecher am Sonntag (31.05.2020) in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Im Ruhrfeld in Meckenheim. In der kurzen Abwesenheit der Bewohner von 13:45 Uhr bis 15:00 Uhr drangen die Unbekannten durch das Aufhebeln der Tür in die Hochparterrewohnung ein. Dort durchsuchten sie die Räume nach Wertgegenständen und flüchteten anschließend mit Schmuck und Bargeld unerkannt vom Tatort.

Mögliche Zeugenhinweise nimmt das zuständige KK 34 unter der Rufnummer 0228 15-0 entgegen.

