Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200610-1: Brandursache nicht mehr feststellbar - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Brandermittler stellten in einem Gruppenraum den Ursprung des Brandes fest. Wodurch jedoch der Brand selbst entstand, wird ein Rätsel bleiben.

Die Ursache des Brandes in einer Klinik an der Argelès-sur-Mer-Straße in Hürth bleibt ungeklärt. Zu diesem Ergebnis kamen die Brandermittler des Kriminalkommissariates 11 in Hürth am Dienstag (09. Juni). Wir berichteten über das Brandgeschehen mit der Pressemeldung: 200608-1: Ursache nach Klinikbrand unbekannt.

Die Ermittler begingen den Brandort in der Klinik. Dabei handelte es sich um das Untergeschoss des Gebäudes, wo sich überwiegend Therapie- und Büroräume befanden. In einem dieser teilmöblierten Gruppenräume brach der Brand aus. Wodurch hervorgerufen, lässt sich nicht mehr feststellen. Der Brand setzte sich im Anschluss in den Zwischendecken bis in weitere Räume fort. Durch eine Brandmeldeanlage, die die Rettungskräfte alarmierte, konnte schnell reagiert werden.

Die zeitweise anderweitig untergebrachten Bewohner haben zwischenzeitlich das Gebäude wieder beziehen können. Der Klinikbetrieb findet, bis auf die Nutzung genannter Räume, wieder wie gewohnt statt. (bm)

