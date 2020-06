Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200611-1: Kein Fahrrad ohne Kennzeichen - Rhein-Erft-Kreis

Die Aktion "Kein Fahrrad ohne Kennzeichen!" zur Bekämpfung des Fahrraddiebstahls wird durch die Kreispolizeibehörde fortgesetzt.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger aus dem Rhein-Erft-Kreis haben wieder die Möglichkeit, ihre Fahrräder mit einem Kennzeichen versehen zu lassen. Nachdem aufgrund der Corona-Pandemie die Termine zur Fahrradkennzeichnung vorläufig ausgesetzt wurden, bieten unsere Kollegen in Brühl, Hürth, Wesseling und Pulheim wieder Termine an.

Wir bitten bei der Terminwahrnehmung um die Beachtung nachfolgender Punkte: Tragen Sie bitte einen Mund-Nasen-Schutz, wenn Sie ihr Fahrrad kennzeichnen lassen möchten und bringen Sie das Antragsformular, welches zum Download auf der Internetseite bereit steht, schon ausgefüllt mit.

Außerdem werden Ihre personenbezogenen Daten nicht nur zur Codierung festgehalten, sondern auch, um Besucherströme (Corona) festzuhalten. Die Speicherung wird vier Wochen betragen. Dazu gibt es an den jeweiligen Standorten entsprechende Aushänge.

Der nächste Termin ist bereits am Mittwoch, 17.06.2020 zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr in den Polizeidienststellen Brühl, Wilhelm-Kamm-Straße 49, Hürth, Luxemburger Straße 303 a und Wesseling, Am Neuen Garten 1.

Weitere Informationen und alle weiteren Termine in nächster Zeit finden Sie im Internet unter dem folgenden Link: http://url.nrw/Fahrradkennzeichnung. (bm)

