Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Polizeieinsatz aufgrund Familienstreitigkeiten

Westerholz (ots)

Am Freitagnachmittag wurden der Polizei Gifhorn Streitigkeiten in einer Familie in Westerholz gemeldet. Hinweise aus der Familie führten zu der Annahme, dass der 56jährige Verursacher eventuell im Besitz eines Gewehres sei. Aus diesem Grund wurde zunächst das Grundstück durch Einsatzkräfte der Polizei Gifhorn umstellt, um eine mögliche Gefährdung unbeteiligter Personen zu verhindern. In den frühen Morgenstunden des Samstag erfolgte dann der Zugriff auf die männliche Person, die daraufhin in polizeilichen Gewahrsam genommen wurde. Eine anschließende richterlich angeordnete Durchsuchung des Wohnhauses führte zum Auffinden zweier Gewehre, deren waffenrechtliche Begutachtung noch aussteht. Eine Gefährdung unbeteiligter Personen war zu keinem Zeitpunkt gegeben. Im Einsatz befanden sich neben 7 Funkstreifenwagen der Polizei Gifhorn lediglich ein Rettungswagen und der Notarzt. Fremdkräfte anderer Dienststellen waren nicht vor Ort.

