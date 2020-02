POL-GF: Zeugen zu Diebstahl eines Maklerverkausschildes gesucht!

Polizeiinspektion Gifhorn

Im Zeitraum vom 08.02.2020 bis 17.02.2020 kam es im Bereich des Waldstückes hinter dem Waldsee zu einem Diebstahl eines Maklerverkaufsschildes. Der Makler wurde beauftragt ein dort befindliches Grundstück zu verkaufen und stellte zu diesem Zwecke ein eigenes Verkaufsschild auf. Das Grundstück schließt direkt an den vom Eyßelheideweg abgehenden Hagebuttenweg an. Um dieses Grundstück herum führt ein stark frequentierter Feldweg, der überwiegend von Spaziergängern und Hundebesitzern genutzt wird. Das Schild war an einer dortigen Gabelung an einem Baum angebracht. Das Schild ist etwa 100x60 cm groß und aus Metall und zweifarbig. Es ist im oberen Teil weiß und im unteren grün und u.a. mit dem Schriftzug "Grundstück zu verkaufen" versehen. Wer hat in besagtem Zeitraum jemanden an oder mit diesem Schild gesehen. Wer kann Hinweise zu dem oder den Tätern geben oder hat verdächtige Personen in diesem Bereich wahrgenommen. Bei Sachdienlichen Hinweisen wenden sie sich bitte an die Polizei in Gifhorn unter der 05371-98-0 oder 05371-980-324.

