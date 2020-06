Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200611-2: Einbrüche in Friseursalons geklärt - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Zeuge (41) bemerkte einen Einbruch und hielt den Täter bis zum Eintreffen der Polizei fest. In seiner Vernehmung konnte ihm ein weiterer Einbruch in einen Friseursalon am Vortage nachgewiesen werden.

Ein Zeuge informierte am Dienstagmorgen (09. Juni) nach Geschäftsöffnung die Polizei. Ihm war aufgefallen, dass eine Scheibe eines Haarstudios, welches sich im Erdgeschoss eines gemischten Wohn-/ Geschäftshauses am Bonner Ring in Lechenich befindet, eingeworfen war und offen stand. Videoaufnahmen aus dem Geschäft zeigten einen Mann, der um 04:00 Uhr eine Fensterscheibe mit einem Stein einwarf, durchgriff und den Fenstergriff betätigte. Dabei verletzte sich der Täter. Im Anschluss kletterte der Mann hinein und entwendete Bargeld und ein Mobiltelefon.

In der Folgenacht (Mittwoch, 10. Juni) warf der Täter um 04:00 Uhr eine rückwärtige Fensterscheibe eines weiteren Friseurgeschäftes in der Heinrich-Lübke-Straße ein und stieg hinein. Ein Anwohner (41) bemerkte dies, stellte den Täter im Laden und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der Täter hatte bereits die Tatbeute, bestehend auf Friseurartikeln und einer Geldbörse mit Bargeld, für den Abtransport bereitgelegt.

Bei dem Täter handelt es sich um einen 34-Jährigen, der über keine Wohnanschrift verfügt.

Mit dem Bildmaterial konfrontiert, konnten ihm die Ermittler auch die Tat am Dienstagmorgen zuordnen. Außerdem gab der 34-Jährige in seiner Vernehmung weitere Einbruchdiebstähle zu, für die er verantwortlich sein soll. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Die Staatsanwaltschaft Köln beantragte Untersuchungshaft. Der 34-Jährige wurde im Laufe des Mittwochnachmittages einem Haftrichter mit dem Ziel der Unterbringung in eine Justizvollzugsanstalt vorgeführt. Das Ergebnis stand bei der Meldungsfertigung noch aus. (bm)

