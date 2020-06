Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200612-2: Ließ Autofahrer verletzten Radfahrer zurück? - Bedburg

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei sucht auf diesem Wege einen Autofahrer und weitere Zeugen, um den angezeigten Verkehrsunfall rekonstruieren zu können.

Polizeibeamte erhielten am Freitag (12. Juni) gegen 02:30 Uhr den Einsatz zu einem Verkehrsunfall mit einem Radfahrer auf der Germaniastraße in Lipp. Vor Ort machte der leicht verletzte und stark alkoholisierte 38-Jährige Angaben zu einem Unfall, bei dem er mit seinem Rad frontal gegen ein entgegenkommendes, dunkles Auto der Marke Peugeot oder ähnlich geprallt sein soll. Er selbst stürzte nach den Unfall. Der Autofahrer fuhr seinen Angaben zufolge in Richtung Erkelenzer Straße davon. Der oder die Fahrerin des Wagens wird gebeten, sich umgehend mit dem Verkehrskommissariat in Hürth unter Telefon 02233 52-0 in Verbindung zu setzen. (bm)

