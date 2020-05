Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Ingewahrsamnahme

Offenburg (ots)

Laute Musik eines 22 Jährigen aus der Lise-Meitner-Straße rief am Donnerstagfrüh gegen 0:48 Uhr Einsatzkräfte des Polizeireviers Offenburg auf den Plan. Da der Mann die Anweisung, die Musik für diese Nacht auszuschalten nicht befolgte, wurden ihm die Lautsprecher kurzerhand abgenommen. Damit war der nächtliche Störer nicht einverstanden. Sein Verhalten wurde immer aggressiver und er ging die Beamten an, sodass er den Rest der Nacht in polizeilichem Gewahrsam verbringen musste.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell