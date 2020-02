Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 200214.2 Preetz: Zwei junge Männer bei Streit durch Messer verletzt

Preetz (ots)

Am späten Donnerstagnachmittag gerieten sechs junge Männer in der Bahnhofstraße in einen Streit, in dessen Verlauf ein 20-Jähriger und ein 17-Jähriger durch Messerstiche oberflächlich verletzt wurden. Im Rahmen der Fahndung konnten alle sechs an der Auseinandersetzung beteiligten Personen angetroffen werden. Die beiden durch Messerstiche verletzten jungen Männer konnten nach der Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Die Polizei in Preetz hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.

Gegen 17:45 Uhr gingen mehrere Anrufe auf der Einsatzleitstelle in Kiel ein. Die Zeugen meldeten einen Streit zwischen mehreren Personen in der Bahnhofstraße. Mehrere Streifenwagen aus Preetz und Kiel suchten daraufhin den Ort des Geschehens auf. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 20-Jährigen, der mehrere oberflächliche Stich- und Schnittverletzungen im Rückenbereich, am Arm und an den Händen aufwies und dessen 16-jährigen Begleiter an. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten umgehend in ein Krankenhaus.

Im Rahmen der Fahndung konnten drei weitere Tatverdächtige im Alter zwischen 17 und 21 Jahren angetroffen werden. Ein 17-jähriger Tatverdächtigen wies eine oberflächliche Stichverletzung an der Schulter auf. Ein zweiter 17-jähriger Tatverdächtiger hatte leichte Verletzungen im Gesicht, die vermutlich von Schlägen herrührten. Den jungen Mann mit der Stichverletzung brachte ein Rettungswagen ebenfalls in ein Krankenhaus.

Ein sechster 17-jähriger Tatverdächtiger meldete sich kurze Zeit später auf der Polizeistation in Preetz.

Nach jetzigem Ermittlungsstand kannten sich die jungen Männer. Sie gehören zum Teil zu der Gruppierung, die in der Vergangenheit schon mehrfach im Innenstadtbereich von Preetz aufgefallen war. Warum es zu der Auseinandersetzung gekommen ist, versuchen die Beamten der Polizeistation Preetz jetzt zu ermitteln. Sie fertigten eine Anzeige wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurden die sechs jungen Männer wieder entlassen.

