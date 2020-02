Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 200210.5 Schellhorn: Schwerer Unfall auf B 76

Schellhorn (ots)

Montagmorgen ist es auf der Bundesstraße 76 zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Die beiden Fahrer erlitten schwere Verletzungen und kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Bundesstraße war in Höhe der Unfallstelle rund eine halbe Stunde voll gesperrt.

Nach jetzigem Ermittlungsstand der Preetzer Polizei bog ein 49 Jahre alter Fahrer eines VW Tiguan gegen 06:50 Uhr von der Kreisstraße 25 nach links auf die Bundesstraße in Richtung Plön ab und achtete offenbar nicht auf den Verkehr. Der vorfahrtberechtigte 44 Jahre alte Fahrer eines VW Eos, der in Richtung Kiel fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam.

Beide Fahrer erlitten schwere Verletzungen und kamen in ein Krankenhaus. An den Wagen entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 45.000 Euro. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst waren die Freiwilligen Feuerwehren Schellhorn und Plön, zwei Notärzte und zwei Abschleppunternehmen eingesetzt. Die B 76 war bis etwa 07:20 Uhr voll gesperrt.

Matthias Arends

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell