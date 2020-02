Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 200210.4 Schwentinental: Feuer am DRK Kinder- und Schülerhaus

Schwentinental (ots)

Am Sonntag, den 9. Februar, erreichte um 23:11 Uhr die Polizei der Hinweis, dass es am DRK Kinder- und Schülerhaus in der Straße "Zum See" brennen würde. Das Feuer konnte schnell durch eine Freiwillige Feuerwehr gelöscht werden. (Hier ist leider nicht bekannt, welche Wehr im Einsatz war. Wir bedanken uns bei den eingesetzten Kräften an dieser Stelle aber ausdrücklich).

Die Ermittlungen ergaben, dass ein zirka 2,5 x 2,5 Meter großer Holzverschlag in Flammen stand. In diesem wurden Spielzeuge und Spielgeräte für die Kita gelagert. In der Nähe wurden Böller, Zigarettenschachteln und Getränkeflaschen sichergestellt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Diese nimmt Hinweise zur Tat unter 04522 5005 201 entgegen.

Oliver Pohl

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell