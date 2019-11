Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Borkener Straße

Einbruch in Supermarkt - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Zigaretten waren das bevorzugte Gut von Einbrechern bei einem Einbruch in der Nacht zum Donnerstag in Coesfeld. Die drei bislang unbekannten Täter brachen um kurz nach 2 Uhr eine rückwärtig gelegene Noteingangstür zu dem Gebäudekomplex mit mehreren Geschäften auf. Im Inneren begaben sie sich zur dortigen Lottoannahmestelle und stahlen eine größere Menge von Zigaretten. Beim Eintreffen der Polizei konnten die Täter am Markt nicht mehr angetroffen werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell