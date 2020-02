Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: In Fleischhandlung eingebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit vom 08.02.2020, 17:00 Uhr, bis 09.02.2020, 18:30 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Fleischhandlung im Hedwig-Laudien-Ring ein. Bei diesem Einbruch wurde Bargeld entwendet und es entstand ein erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro.

Zeugen, die Angaben zu diesem Einbruch machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

