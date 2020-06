Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200612-5: Betäubungsmittel im Krankenhaus entwendet - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei nahm einen 34-Jährigen vorläufig fest, der im Verdacht steht, große Mengen an Medikamenten und medizinisches Material entwendet zu haben.

Polizeibeamte erhielten am Donnerstag (11. Juni) um 15:40 Uhr Kenntnis zu einem Diebstahl im Krankenhaus Frechen in der Kapellenstraße. Dort eingetroffen, machte der Zeuge (24) Angaben zu einem Mann, der zunächst unbemerkt Behandlungsräume im gesperrten Bereich des Gebäudes betrat, Schränke durchwühlte und Medikamente in einen mitgeführten Rucksack steckte. Der Zeuge bemerkte den Mann, der daraufhin flüchtete.

Polizeibeamte trafen etwa zehn Minuten später den vom Zeugen beschriebenen Mann an der Bushaltestelle Kapellenstraße/Krankenhausstraße an und nahmen ihn vorläufig fest. In seinem Rucksack befanden sich neben zahlreichen Medikamenten medizinisches Material, welches die Polizisten sicherstellten.

Nach der Personalienfeststellung entließen ihn die Beamten und leiteten ein Strafverfahren ein. (bm)

