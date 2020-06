Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200613-2: Raubversuch auf Senior - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Unbekannter griff einen 77-Jährigen an, stieß ihn zu Boden und forderte die Herausgabe von Bargeld. Als das Opfer ihm klarmachte, dass er kein Bargeld mitführen würde, durchsuchte ihn der Täter daraufhin. Er flüchtete schließlich ohne Beute.

Am Freitagmorgen (12. Juni) befand sich der 77-jährige Spaziergänger gegen 09:30 Uhr in dem Waldstück hinter dem Schloss Lörsfeld auf dem sogenannten Schlangenpfädchen. Für ihn völlig überraschend wurde er von einer männlichen Person von hinten angegriffen und zu Boden gebracht. Der Täter forderte die Herausgabe von Bargeld. Dem am Boden Liegenden entriss der Mann den Rucksack und durchsuchte ihn. Anschließend flüchtete der Täter ohne Beute zu Fuß in unbekannte Richtung.

Der Täter ist etwa 25 bis 30 Jahre alt, 175 Zentimeter groß, schlank und hatte blonde kurze Haare. Er war mit einem beigen Pullover und Bluejeans bekleidet. Die Polizei leitete eine Fahndung ein.

Eine Rettungswagenbesatzung versorgte die leichten Verletzungen des Seniors. Im Anschluss brachten ihn die Beamten zur nahegelegenen Polizeidienststelle, wo ihn ein Kriminalbeamter vernahm. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen, die im tatrelevanten Zeitraum in der Nähe des Tatortes waren. Dieser liegt etwa 10 Minuten entfernt vom Parkplatz des Schlosses entfernt. Hinweise bitte telefonisch unter 02233 52-0. (bm)

