POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 03.06.2020

++ Unbekannter Mann entblößt sich ++ Unfallverursacher entfernt sich unerlaubt ++ Roller entwendet und im Anschluss beschädigt abgestellt ++ Zigarettenautomat angegangen ++ Beim Überholen übersehen - Junge Frau leicht verletzt ++ Elektro-Skateboard im öffentlichen Verkehrsraum genutzt ++

Leer - Unbekannter Mann entblößt sich

Leer - Am Dienstagnachmittag kam es gegen 17:40 Uhr im Park Westerhammrich in der Nähe des Süderweges zu einer exhibitionistischen Handlung durch einen bislang unbekannten Mann. Ersten Erkenntnissen zufolge ging eine 30-jährige Frau einen Fußweg im Park entlang. Ein unbekannter Mann saß zu diesem Zeitpunkt auf einer Parkbank. Als die Frau dem Mann näher kam, stand dieser auf, ging auf die Frau zu und zog hierbei seine Hose herunter. Hierbei schaute er die Frau stetig an. Die Frau entfernte sich in Richtung Süderweg und informierte die Polizei. Die Polizei konnte den Mann, welcher auf ein Alter von etwa 25 Jahren und eine Größe von 170-180cm geschätzt wird, nicht mehr antreffen. Der Mann hatte eine kräftige, dickliche Statur und ein rundliches Gesicht mit einer runden Brille. Er trug dunkelblondes, kurzes Haar und hat ein allgemein gepflegtes Erscheinungsbild. Zum Tatzeitpunkt war er mit einer grauen Jogginghose, dunkler Oberbekleidung und Turnschuhen bekleidet.

Rhauderfehn - Unfallverursacher entfernt sich unerlaubt

Rhauderfehn - Am Dienstagnachmittag kam es in der Zeit von 16:00 Uhr bis 16:15 Uhr auf einem Parkplatz eines Discounters in der Rosmarinheide zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen geparkten Pkw Opel am linken Rücklicht und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Emden - Roller entwendet und im Anschluss beschädigt abgestellt

Emden - Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagnachmittag den schwarzen Roller (Peugeot Speedfight) eines 16-jährigen Jugendlichen aus Emden von einem Grundstück in der Borgswehrstraße. Er konnte später an einem Spielplatz in der Lallewehrstraße beschädigt und ohne das zuvor angebrachte Versicherungskennzeichen aufgefunden werden. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Zigarettenautomat angegangen

Emden - In der Nacht zu Mittwoch kam es gegen 00:40 Uhr zu einer versuchten Sprengung eines Zigarettenautomaten im Bakkersweg. Ersten Erkenntnissen zufolge gab es eine laute Detonation an dem Automaten, woraufhin drei bislang unbekannte männliche Personen mit einem dunkelblauen Kleinwagen flüchteten. Zu einer Öffnung des Automaten kam es nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Rhauderfehn - Beim Überholen übersehen - Junge Frau leicht verletzt

Rhauderfehn - Bei einem Verkehrsunfall wurde am Dienstagmorgen gegen 07:30 Uhr eine 19-jährige Frau aus Westoverledingen leicht verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr die junge Frau mit ihrem Pkw Mercedes in einer Fahrzeugschlange hinter einem Traktor in der Straße Rajen in Richtung Rhauderfehn. Die Frau überholte die Fahrzeugschlange bei freier Sicht auf die zu fahrende Strecke und setzte hierbei den Blinker. Ein 51-jähriger Mann aus Rhauderfehn, der mit seinem Transporter des Herstellers Ford unmittelbar hinter dem Traktor in der Fahrzeugschlange fuhr, erkannte die Situation offenbar nicht und bog nach links in die Glansdorfer Straße ein, als die junge Frau ihn überholte. Die Pkw kollidierten und kamen an einer Schutzplanke zum Stehen. Die 19-jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung war zunächst jedoch nicht erforderlich. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Borkum - Elektro-Skateboard im öffentlichen Verkehrsraum genutzt

Borkum - Am Dienstagmittag kontrollierten Polizeibeamte einen 57-jährigen Mann aus Wuppertal, der die Reedestraße mit einem Elektro-Skateboard befuhr. Ein solches Elektro-Skateboard erreicht bauartbedingt eine Höchstgeschwindigkeit von mehr als 6 km/h und ist deshalb gemäß der Fahrzeugzulassungsverordnung unter anderem wegen einer fehlenden Lenkstange und fehlenden Bremsen für den öffentlichen Verkehrsraum nicht zugelassen. Darüber bestand für das Elektro-Skateboard kein Pflichtversicherungsschutz, der aufgrund der zu erreichenden Geschwindigkeit notwendig gewesen wäre. Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und leiteten entsprechende Verfahren ein.

