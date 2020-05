Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden am Pfingstsonntag, 31.05.2020 - Nachtrag

Leer/Emden (ots)

Bunde - Schwerer Diebstahl von Betäubungsmitteln aus Apotheke -- Zeugen gesucht / Warnhinweis --

Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag dringen unbekannte Täter in den Verkaufsraum einer Apotheke in Bunde ein. Zu diesem Zweck wird die Haupteingangstür gewaltsam geöffnet und das Pharmaziegeschäft betreten. Neben einem eher geringen Geldbetrag entwenden die Täter einen zuvor in der Wand verankerten Tresor. Dieser beinhaltete große Mengen Betäubungsmittel, die nunmehr in falsche unkundige Hände gelangt sind. Zum Abtransport des extrem schweren Behältnisses waren große Kräfte und Hilfsmittel erforderlich. Die Polizei bittet aus diesem Grund um Hinweise aus der Bevölkerung! Wer hat in dem aufgeführten Zeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in der Neuschanzer Straße beobachtet? Außerdem wird im Zusammenhang mit dem Diebstahl vor der Einnahme von unbekannten Arzneimitteln gewarnt, die aufgefunden oder angeboten werden. Beim Inhalt des Tresors handelt es sich komplett um verschreibungspflichtige Arzneimittel, in erster Linie Opiate. Diese entfalten bei nicht sachgerechter Einnahme eine Lebensgefahr.

