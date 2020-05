Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 2,2 Kilogramm Haschisch, Ecstasy und mutmaßliches Drogengeld bei Wohnungsdurchsuchung beschlagnahmt

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Kassel: Ermittler des für Rauschgiftkriminalität zuständigen Kommissariats 34 der Kasseler Kripo haben am vergangenen Freitag bei der Durchsuchung einer Wohnung im Stadtteil Warteberg rund 2,2 Kilogramm Haschisch, einen Beutel mit ca. 100 Gramm Ecstasy-Tabletten und 4.400 Euro Bargeld, mutmaßlich aus Drogengeschäften stammend, beschlagnahmt (siehe Foto). Die Staatsanwaltschaft Kassel hatte zuvor bei Gericht einen Durchsuchungsbeschluss gegen einen der Mieter, einen 31 Jahre alten Mann aus Kassel, erwirkt. Er war in einem größeren Rauschgiftverfahren gegen andere Personen als möglicher Abnehmer von Drogen zum Weiterverkauf ins Visier der Kriminalbeamten geraten. Bei den weiteren Ermittlungen erhärtete sich dieser Verdacht, weshalb am Freitag nun die Durchsuchung erfolgte, bei der die Betäubungsmittel mit einem geschätzten Straßenverkaufswert von ca. 25.000 Euro aufgefunden wurden.

Die Ermittlungen gegen den 31-Jährigen wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln dauern derzeit an und werden beim Kommissariat 34 der Kasseler Kripo geführt.

