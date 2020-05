Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Zweiradfahrer bei Unfällen im nördlichen Landkreis Kassel schwer verletzt

Kassel (ots)

Immenhausen und Wesertal (Landkreis Kassel): Am gestrigen Sonntagabend ereigneten sich im nördlichen Landkreis Kassel unabhängig voneinander zwei Unfälle, bei denen Zweiradfahrer schwer verletzt und jeweils mit einem Rettungshubschrauber in ein Kasseler Krankenhaus geflogen wurden. Lebensgefahr soll nach derzeitigen Erkenntnissen aber in beiden Fällen nicht bestehen.

Der erste der beiden Unfälle hatte sich gegen 18 Uhr auf einem Radweg an der Bundesstraße 80 in der Gemeinde Wesertal ereignet. Zwei E-Bike-Fahrerinnen waren dort von Reinhardshagen in Richtung Gieselwerder unterwegs. Kurz vor dem Wesertaler Ortsteil Weißehütte hatten sich die beiden Lenker verhakt und die Frauen stürzten zu Boden. Dabei zog sich die 54-Jährige aus Bad Karlshafen offenbar mehrere Brüche an den Armen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Ihre Begleiterin blieb unverletzt. Am Pedelec der 54-Jährigen war ein Sachschaden von ca. 500 Euro entstanden. Gegen 18:45 Uhr war dann ein 44-jähriger Motorradfahrer aus Paderborn zwischen Immenhausen-Holzhausen und Fuldatal-Wilhelmshausen verunglückt. Wie Zeugen den zum Unfallort gerufenen Beamten der Polizeistation Hofgeismar berichteten, hatte der Kradfahrer auf dem Weg nach Holzhausen beim Durchfahren einer Rechts-Links-Kurve plötzlich die Kontrolle über seine Maschine verloren und war nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Auf dem unbefestigten Standstreifen kam der 44-Jährige schließlich zu Fall und verletzte sich dabei schwer. Auch er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. An seiner Honda war ein Schaden von ca. 2.500 Euro entstanden.

