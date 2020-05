Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel-Forstfeld: Schussabgabe durch die Polizei auf Reifen eines Fahrzeugs

Kassel (ots)

Am heutigen Sonntagmorgen, gegen 08:30 Uhr, fuhr ein 18-jähriger männlicher Audi-Fahrer im Eibenweg vermutlich absichtlich in einen mit zwei Beamten besetzten Funkstreifenwagen der Polizei. Anschließend setzte der Audi-Fahrer zurück, fuhr nochmals auf einen nun sich außerhalb des Funkstreifenwagens befindlichen Polizeibeamten zu und versuchte anschließend mit seinem Fahrzeug zu flüchten. Der Fahrer wird verdächtigt, vorher noch mehrere andere Straftaten begangen zu haben. Um die Flucht zu verhindern, schoss ein Polizeibeamter mehrfach mit seiner Dienstwaffe in die Reifen des flüchtenden Fahrzeugs. Das Fahrzeug konnte somit gestoppt werden. Dem Fahrer und seinem 14-jährigen Beifahrer gelang zunächst fußläufig die Flucht. Beide Personen konnten aber im Rahmen der sich anschließenden Fahndung gestellt und zum Polizeirevier Ost verbracht werden. Beide Fahrzeuginsassen des Audis waren alkoholisiert. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

