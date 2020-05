Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Abschlussmeldung zum Unfall bei Dörnhagen: Frontalzusammenstoß nach Auffahrunfall mit insgesamt vier Verletzten

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere heute, um 14:18 Uhr und 14:49 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143 veröffentlichte Erst- und Folgemeldung zu dem Unfall.)

Fuldabrück (Landkreis Kassel): Wie die Beamten des Polizeireviers Ost zu dem Unfall gegen 12:40 Uhr auf der Landesstraße 3460 bei Fuldabrück-Dörnhagen berichten, war es dort nach einem Auffahrunfall zu einem Frontalzusammenstoß gekommen. Eine 33-Jährige aus Kassel war mit ihrem VW Golf von Bergshausen in Richtung Dörnhagen unterwegs. In Höhe des "Kiliansblicks" setzte sie nach derzeitigem Ermittlungsstand den Blinker und bremste ab, um nach links auf einen Wanderparkplatz abzubiegen. Eine nachfolgende Autofahrerin, eine 47-Jährige aus Melsungen, bremste mit ihrem Opel Adam rechtzeitig ab. Dies wiederum bemerkte die von hinten kommende 60 Jahre alte Autofahrerin aus Guxhagen offenbar nicht rechtzeitig und fuhr mit ihrem VW Polo auf den Opel Adam auf. Der Opel wurde durch die Wucht des Aufpralls zunächst auf das Heck des Golfs und im weiteren Verlauf in den Gegenverkehr geschoben, wo er frontal mit einem entgegenkommenden Ford Focus zusammenstieß. Im Anschluss schleuderte der Opel in den linken Straßengraben, riss ein Verkehrszeichen um und kam dort zum Stehen.

Die auffahrende 60 Jahre alte Polo-Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt. Die 47-jährige Opel-Fahrerin sowie der 33-jährige Fahrer des entgegenkommenden Ford und seine 31 Jahre alte Beifahrer, beide aus Körle, wurden leicht verletzt. Rettungskräfte brachten alle vier Verletzten in Kasseler Krankenhäuser. Während der Rettungsmaßnahmen war auch ein Rettungshubschrauber an der Unfallstelle gelandet. Alle vier Pkw wurden bei dem Unfall beschädigt. Bis auf den Golf mussten alle Autos abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 20.000 Euro geschätzt. Die L 3460 musste aufgrund des Unfalls bis 14:00 Uhr voll und bis 14:30 Uhr noch in eine Richtung gesperrt werden.

