Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Unfall bei Dörnhagen: Vier Verletzte; Fahrbahn wieder frei

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere heute, um 14:18 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4598188 veröffentlichte Erstmeldung zu dem Unfall.)

Fuldabrück (Landkreis Kassel): Die L 3460 konnte nach der Vollsperrung wegen des schweren Unfalls zwischen Dörnhagen und Bergshausen soeben wieder freigegeben werden. Die Rettungs- und Bergungsabreiten sind seit etwa 14:30 Uhr abgeschlossen. Wie die zur Unfallaufnahme eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost in den weiteren Meldungen von der Unfallstelle berichtet hatten, war es offenbar zu dem Zusammenstoß gekommen, als gegen 12:40 Uhr ein Auto von der Landstraße in einen Waldweg abbiegen wollte. Der nachfolgende Verkehrsteilnehmer hatte dies noch rechtzeitig bemerkt und angehalten. Der dahinterfahrende Pkw war dann jedoch aufgefahren und hatte das andere Auto noch in den Gegenverkehr geschoben, wo es zudem zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Wagen kam. Insgesamt wurden bei dem Unfall nach derzeitigen Erkenntnissen vier Personen verletzt, eine davon schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich. Alle Verletzten wurden von Rettungskräften in Kasseler Krankenhäuser gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Wir berichten nach.

