Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Erstmeldung: Schwerer Unfall bei Fuldabrück-Dörnhagen; L 3460 wegen Landung des Rettungshubschraubers voll gesperrt

Kassel (ots)

Fuldabrück (Landkreis Kassel): Auf der L 3460, zwischen den Fuldabrücker Ortsteilen Dörnhagen und Bergshausen, ist es gegen 12:40 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie die an der Unfallstelle in Höhe des "Kiliansblicks" eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichten, sollen insgesamt vier Fahrzeuge beteiligt sein. Zwei Personen sind nach ersten Erkenntnissen verletzt worden, eine offenbar schwerer. Wegen der Landung eines Rettungshubschraubers ist die Landesstraße derzeit in beide Richtungen voll gesperrt. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich zu umfahren.

Zum Unfallhergang liegen derzeit noch keine näheren Informationen vor.

Wir berichten nach.

