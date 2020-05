Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Enkeltrickbetrüger erbeuten Ersparnisse: Kasseler Kripo sucht Zeugen in Calden

Kassel (ots)

Calden (Landkreis Kassel):

Mit der miesen Enkeltrickmasche haben unbekannte Betrüger am gestrigen Donnerstagnachmittag einen Senior aus Calden-Westuffeln um seine Ersparnisse gebracht. Der hilfsbereite Mann übergab in dem Glauben, seine Enkelin beim Kauf einer Immobilie zu unterstützen, 27.000 Euro an einen Geldabholer. Kurze Zeit später stellte sich jedoch durch ein Gespräch mit einer Angehörigen heraus, dass der Senior einem Betrug aufgesessen war. Die Ermittler der EG SÄM der Kasseler Kriminalpolizei, die für Straftaten zum Nachteil älterer Menschen zuständig sind, erhoffen sich nun durch die Veröffentlichung des Falls, weitere Hinweise auf die Täter aus der Bevölkerung zu bekommen.

Geldabholung in Calden-Westuffeln

Wie die aufnehmenden Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichten, hatten die Betrüger gegen 13 Uhr das erste Mal bei dem hochbetagten Mann angerufen. Durch die geschickte Gesprächsführung ließ die Täterin am Telefon den Caldener glauben, er würde tatsächlich mir seiner Enkelin sprechen. Diese erklärte ihm in den folgenden Telefonaten, dass sie dringend einen größeren Geldbetrag für einen Hauskauf benötigt. Der hilfsbereite Senior stellte schließlich 24.000 Euro in Aussicht, über die er unglücklicherweise tatsächlich kurzfristig verfügen konnte. Gegen 15:15 Uhr erschien dann der unbekannte Abholer, der angeblich von der Enkeltochter geschickt worden war, bei dem hochbetagten Mann in der Straße "Zum Langenberg". Nachdem der Senior dem Unbekannten das Geld übergeben hatte, verließ er das Haus. Nur wenige Minuten später rief die vermeintliche Enkelin erneut bei dem Senior an und bat um mehr Geld, da der übergebene Betrag nicht ausreiche. Daraufhin erschien kurze Zeit später nochmals der gleiche Abholer, der weitere 3.000 Euro in Empfang nahm. Nach beiden Geldübergaben verließ der Unbekannte das Grundstück zu Fuß in Richtung "An der Wange" und lief dort weiter bergab in Richtung Ortsmitte, wo sich seine Spur verliert. Ob er für die weitere Flucht möglicherweise ein Fahrzeug nutzte, ist derzeit nicht bekannt. Den unbekannten Geldabholer beschreibt das Opfer folgendermaßen:

30 bis 35 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, stämmig bis dicklich, kurze schwarze Haare, schwarz gekleidet, hatte eine schwarze Umhängetasche dabei, in die er das Geld steckte, sprach Deutsch mit Akzent, trug einen Mundschutz.

Zeugen, die am gestrigen Donnerstagnachmittag im Caldener Ortsteil Westuffeln verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben und den Ermittlern des EG SÄM Hinweise zu dem Enkeltrickbetrug geben können, melden sich bitte bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100.

Tipps zum Schutz vor dem Enkeltrickbetrug

Auch wenn die Betrüger bei diesen Maschen äußerst geschickt vorgehen und dem Opfer im vorliegenden Fall kein Vorwurf gemacht werden soll, möchte die Polizei folgende Tipps zum Schutz vor der Enkeltrickmasche geben:

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt.

- Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert.

- Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter ist: Rufen Sie die jeweilige Person unter der bisher bekannten und benutzten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

- Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis.

- Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

- Informieren Sie sofort die Polizei über die 110, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt.

- Wenn Sie Opfer geworden sind: Wenden Sie sich an die Polizei und erstatten Sie Anzeige.

Ulrike Schaake Pressesprecherin Tel. 0561 - 910 1021

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell