Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel: Ein Schwerverletzter bei Verkehrsunfall zwischen Straßenbahn und Fußgänger

Kassel (ots)

Im Kassel kam es am heutigen Donnerstagabend zu einem Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem 82-jährigen Fußgänger, der die Gleise überqueren wollte. Bei dem Zusammenstoß erlitt der 82-jährige, in Kassel lebende Mann schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeirevier Mitte berichten, ereignete sich der der Unfall gegen 17:45 Uhr auf der Wilhelmshöher Allee, in Höhe eines Autohauses. Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte der aus Richtung Königstor kommende Fußgänger den dortigen Fußgängerüberweg in Richtung Adolfstraße und übersah, aus bisher nicht geklärter Ursache, beim Überqueren des Gleiskörpers die aus Richtung Innenstadt kommende Straßenbahn.

Wegen der Rettungsarbeiten kam es zu einer kurfristigen Vollsperrung der Wilhelmshöher Allee; diese ist mittlerweile aber wieder vollständig für den Verkehr freigegeben.

