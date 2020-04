Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Südstadt: Unbekannter drohte mit einem Messer

Bonn (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am Mittwochnachmittag (01.04.2020) eine Bäckereifiliale in der Bonner Südstadt überfallen.

Zur Tatzeit gegen 16:20 Uhr ging der Tatverdächtige in den Verkaufsraum an der Weberstraße und bat eine Angestellte in gebrochenem Deutsch darum, ihm Geld zu wechseln. Der Mann war kurz zuvor bereits zweimal im Laden, um sich jeweils ein Brötchen zu kaufen. Als die Angestellte für einen Geldwechsel die Kasse öffnete, drohte der Unbekannte damit, ein Messer in der Tasche zu haben und forderte die Herausgabe von Bargeld. Mit seiner Beute in noch nicht abschließend geklärtem Umfang verließ er im Anschluss die Bäckerei und ging in Richtung Bonner Talweg davon.

Eine unmittelbar eingeleitete Nahbereichsfahndung führte nicht zum Antreffen des Unbekannten, der nach bisherigen Ermittlungen wie folgend beschrieben wird:

Etwa 1,75 m groß - ca. 25-35 Jahre alt - schlanke Statur - dunkle Haare - kurzer, gepflegter Bart - Akne - bekleidet mit Kappe, heller Sweatshirtjacke und grau-schwarz-gemustertem T-Shirt - sprach gebrochenes Deutsch.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und bittet um Hinweise: Wem ist die beschriebene Person am Mittwoch in Tatortnähe aufgefallen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 32 unter der Rufnummer 0228 15-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-22

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell