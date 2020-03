Polizei Bonn

Am Dienstagmorgen haben Beamte der Rheinbacher Polizeiwache den Führerschein eines 25-jährigen Autofahrers beschlagnahmt. Er soll einen Auffahrunfall verursacht haben.

Der 25-Jährige soll nach Zeugenangaben gegen 07:10 Uhr auf der Landstraße 158 zwischen Meckenheim und Rheinbach zunächst mehrere vorausfahrende Autos überholt und dabei gefährdet haben. Die Fahrt endete mit einem Verkehrsunfall auf der Linksabbiegespur zur Landstraße 471. Dort hatte sich ein 30-jähriger Autofahrer eingeordnet, um nach links in Richtung der Auffahrten zur Autobahn 61 abzubiegen. Der 25-Jährige fuhr rechts an dem vorausfahrenden 30-Jährigen vorbei und zog plötzlich kurz vor ihm auf den Linksabbiegestreifen, um ebenfalls auf die L 471 abzubiegen. Auf Grund des Gegenverkehrs musste er allerdings so stark abbremsen, dass der nachfolgende Autofahrer nicht mehr abbremsen konnte und gegen das Fahrzeugheck des Unfallverursachers auffuhr. Dabei wurde der 30-Jährige leicht verletzt, es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 3000 Euro. Auf Grund der Gesamtumstände wurde der Führerschein des 25-Jährigen beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen werden beim zuständigen Verkehrskommissariat in Meckenheim geführt. Weitere Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 /150 oder per Mail an VK2.Bonn@polizei.nrw.de zu melden.

