Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf - Verkehrsunfall mit Flucht

Betzdorf (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 18:00 Uhr, fiel dem Ordnungsamt Betzdorf bei einem Kontrollgang ein Jugendlicher auf, der mit einem Motorroller ohne Kennzeichen die Bahnhofstraße befuhr. Der Jugendliche trug keinen Helm, als er mit dem Roller einen sogenannten Wheely machte, also auf dem Hinterrad fuhr. Bei dem Kunststück verlor der Jugendliche die Kontrolle über den Roller und beschädigte ein Straßenschild. Anschließend flüchtete der junge Mann in Richtung Bahnhof. Es handelte sich um einen schwarzen Roller ohne Kennzeichen. Der Junge Mann hatte braune mittellange Haare und trug eine schwarze Jacke. Hinweise nimmt die Polizei Betzdorf unter 02741/9260 entgegen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

