Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Endenich: Ladendieb wurde mit Haftbefehl gesucht

Bonn (ots)

Vorläufig festgenommen wurde am Montag (30.03.2020) ein 39-jähriger mutmaßlicher Ladendieb. Er soll in einem Supermarkt an der Endenicher Straße gestohlen haben.

Gegen 14:30 Uhr war er von Mitarbeitern des Marktes bei dem Diebstahl überrascht worden. Die Überprüfung des Verdächtigen ergab, dass er mit Untersuchungshaftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung gesucht wurde. Der 39-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und in das Polizeipräsidium gebracht.

Nach der Verkündung des Haftbefehls durch einen Richter soll der Mann heute in eine Justizvollzugsanstalt gebracht werden.

