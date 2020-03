Polizei Bonn

POL-BN: Bonn/Region: Polizei informiert über Regionale Kriminalitätsentwicklung

Bonn (ots)

Am 02.03.2020 hat die Bonner Polizei die Kriminalstatistik 2019 für ihren gesamten Zuständigkeitsbereich vorgestellt (siehe hierzu auch unsere Internetseite: https://bonn.polizei.nrw/artikel/polizeiliche-kriminalstatistik-2019-3).

Die zusätzlichen Pressetermine, bei denen in den letzten Jahren die beiden Polizeiinspektionsleiter und Regionalbeauftragten gemeinsam mit einem Kriminalinspektionsleiter über die Kriminalitätsentwicklung in den Stadtbezirken und Kommunen ihrer Zuständigkeitsbereiche informiert haben, entfallen in diesem Jahr.

Pressehandouts mit Auswertungen der PKS-Bereiche der Polizeiinspektion 1 (Bereiche Bonn-City, Bonn-Beuel, Königswinter, Bad Honnef) und Polizeiinspektion 2 (Bereiche Bonn-Bad Godesberg, Bonn-Duisdorf, Bornheim, Wachtberg, Meckenheim, Rheinbach, Swisttal, Alfter) können ab sofort bei der Pressestelle der Bonner Polizei über 0228 15-1022 und simon.rott@polizei.nrw.de abgerufen werden.

