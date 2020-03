Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Plittersdorf: Hoher Sachschaden nach Einbruch in Schulgebäude

Bonn (ots)

Bislang Unbekannte drangen am vergangenen Sonntag (29.03.2020) in das Schulgebäude der Elisabeth-Selbert-Gesamtschule an der Hindenburgallee ein. Die Meldung von Passanten, das Wasser an der Fassade des Gebäudes herunterlaufe, rief Polizei und Feuerwehr auf den Plan.

Nach ersten Ermittlungen verschafften die Täter sich zwischen 08:00 Uhr und dem Entdeckungszeitpunkt gegen 21:55 Uhr Zugang zum Innenhof und brachen dort eine Türe auf. Im Gebäude drehten die Unbekannten mehrere Wasserhähne auf, ließen diese laufen und verstopften die Abflüsse. Außerdem wurde in einer Toilette ein Feuer gelegt. Die Täter, die einen hohen Sachschaden anrichteten, konnten unerkannt fliehen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und die verrauchten Bereiche lüften.

Nach der Spurensicherung am Tatort durch die Kriminalwache hat das zuständige Kriminalkommissariat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem geschilderten Geschehen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 bei der Polizei zu melden.

