Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Vandalismus an Holzhütte in Raubach

Raubach (ots)

Im Zeitraum vom 02.12. - 16.12.2019 wurde eine Grill- bzw. Wanderhütte, an der Verlängerung der Straße "Am Stein", durch derzeit unbekannte Täter beschädigt. Hier wurden an einer Seite die Holzbalken der Wand nach hinten herausgedrückt. Weiterhin wurde diverser Unrat im inneren der Hütte hinterlassen. Hinweise bitte an die Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de.

