Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Autofahrer betrunken in einem VW Tiguan unterwegs

VS-Schwenningen (ots)

Mit rund 1,4 Promille ist ein 77-jähriger Autofahrer am Montagabend erheblich betrunken mit einem VW Tiguan in Schwenningen unterwegs gewesen. Der Mann fuhr kurz vor 20 Uhr von einer zuvor besuchten Weinlokal in der Bürkstraße in Richtung "Alte Herdstraße" und von dort weiter zur Werastraße. Bei der teils in Schlangenlinien durchgeführten Fahrt wurde der Mann von anderen Verkehrsteilnehmern beobachtet, welche daraufhin die Polizei verständigten. Eine eingesetzte Polizeistreife konnte den 77-Jährigen schließlich in der Werastraße kontrollieren. Ein durchgeführter Alkoholtest bei dem Tiguan-Fahrer verlief dann auch deutlich positiv. Neben der Abgabe des Führerscheines und einer Blutprobe kommt auf den Mann nun noch ein Strafverfahren wegen der Fahrt unter Alkoholeinwirkung zu.

