POL-BN: Bonn-Auerberg: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bonn (ots)

Am Dienstagmorgen ereignete sich in Bonn-Auerberg ein Verkehrsunfall, bei dem ein 48-Jähriger leicht verletzt wurde.

Zur Unfallzeit gegen 08:10 Uhr befuhr der Mann mit seinem weißen Renault die Straße Am Josephinum mit Fahrtrichtung An der Josefshöhe. Nur wenige Meter vor der Kreuzung Am Josephinum/Kölnstraße/An der Josefshöhe kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrspur ab, geriet auf die Gegenfahrbahn und überfuhr am linken Fahrbahnrand mehrere Begrenzungspfosten, ehe es weiter geradeaus an einem Ampelmast auf der Kölnstraße zum stehen kam. Der 48-Jährige Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Zahlreiche Begrenzungspfosten und die Ampelanlage wurden nicht unerheblich beschädigt. An der Ampel wurden Austauscharbeiten erforderlich, weshalb es in der Folge vor Ort zu Verkehrsbehinderungen kam.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang wurden vom zuständigen Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei übernommen.

