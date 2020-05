Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbrecher nehmen Tresor mit: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Unbekannte sind am gestrigen Mittwochabend in der Kasseler Nordstadt in ein Wohn- und Geschäftshaus eingebrochen und erbeuteten hierbei einen Tresor, Bargeld und Schmuck. Mit ihrem brachialen Vorgehen richteten die Einbrecher einen Schaden von rund 3.000 Euro an. Die weiteren Ermittlungen führen nun die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kriminalpolizei. Sie suchen Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und Täterhinweise geben können.

Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichten, hatte sich der Einbruch während der Abwesenheit der Bewohner in der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 23:30 Uhr ereignet. Die unbekannten Täter hatten sich vom Gelände eines Gartenmarktes an das Wohn- und Geschäftshaus in der Holländischen Straße, nahe der Stadtgrenze zu Vellmar, angenähert und einen Metallzaun durchtrennt. Anschließend öffneten sie gewaltsam ein Fenster zu den im Erdgeschoss befindlichen Firmenräumen und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Auf ihrem Beutezug hebelten die Einbrecher mehrere Türen sowie Schränke auf und durchsuchten sämtliche Büro- und Wohnräume des Hauses nach Wertsachen. Mit dem 150 Kilogramm schweren Tresor, mehreren Schmuckstücken und Bargeld verließen sie das Gelände offenbar wieder durch den geöffneten Zaun. Wohin die Unbekannten anschließend flüchteten und womit sie die Beute abtransportierten, ist derzeit nicht bekannt. Möglicherweise nutzten sie hierfür ein Fahrzeug.

Wer den Kriminalbeamten des K 21/22 Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

