Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Anwohnerin stört Einbrecher: Kripo sucht Zeugen in Kaufungen

Kassel (ots)

Kaufungen (Landkreis Kassel):

Eine Anwohnerin hat in der Nacht zum heutigen Mittwoch in Kaufungen einen Einbruch in ein Schreibwarengeschäft verhindert. Nachdem sie durch verdächtige Geräusche auf den Einbruchsversuch aufmerksam geworden war, öffnete sie ein Fenster und machte sich durch lautes Rufen bemerkbar. Daraufhin flüchtete der unbekannte Täter, der zuvor eine Scheibe an dem Geschäft eingeschlagen hatte. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo sind auf der Suche nach weiteren Zeugen.

Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensuche eingesetzten Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichten, hatte sich der Einbruchsversuch in der Leipziger Straße, nahe "Am Haferbach", gegen 3 Uhr ereignet. Die durch die Anwohnerin alarmierte Polizei hatte sofort eine Fahndung nach dem flüchtigen Täter eingeleitet, die allerdings erfolglos verlief. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der Einbrecher mit einem unbekannten Gegenstand die Scheibe eingeschlagen. Das dadurch entstandene Loch war allerdings zu klein, um in das Schreibwarengeschäft einzusteigen, weshalb der Täter weiter gegen die Scheibe schlug. Nachdem er hierbei von der aufmerksamen Zeugin gestört wurde, rannte er in den Hinterhof des Geschäfts, sprang über eine Hecke und flüchtete über das Schulgelände in Richtung "Hinter der Schule": Dort verliert sich die Spur des Einbrechers, der folgendermaßen beschrieben wird:

1,75 bis 1,80 Meter groß, schlank, insgesamt dunkel gekleidet, trug einen Kapuzenpullover.

Zeugen, die in der vergangenen Nacht im Bereich des Tatorts verdächtige Personen gesehen haben oder den Kriminalbeamten des K 21/22 Täterhinweise geben können, melden sich bitte bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100.

