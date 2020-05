Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte brechen in Schulsporthalle ein und beschmieren Außenwand: Zeugen gesucht

Kassel-Rothenditmold: Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in die Sporthalle der Valentin-Traudt-Schule an der Wolfhager Straße eingebrochen und haben zwei Feuerlöscher gestohlen. Zudem beschmierten vermutlich ein und dieselben Täter großflächig die Außenwand der Sporthalle sowie einen angrenzenden Holzzaun mit silberner Sprühfarbe, ohne dabei ein erkennbares Motiv zu hinterlassen. Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt. Die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Die Tatzeit lässt sich nach momentanem Ermittlungsstand auf den Zeitraum zwischen Freitag, 17 Uhr, und Montagmorgen, 7 Uhr. Die Täter hatten mit einem Stein ein Fenster zur Umkleide eingeworfen und waren so in das Gebäude gelangt. Im Flur entwendeten sie zwei Feuerlöscher, die sie über eine Fluchttür mit nach draußen nahmen. Beide Feuerlöscher waren später von den Tätern außerhalb der Sporthalle aus unbekannten Gründen zurückgelassen worden. An der rechten Außenwand des Gebäudes hinterließen vermutlich dieselben Unbekannten jedoch auf einer Fläche von 15 x 2 Meter die Schmierereien in silberner Farbe. Gleiches fand sich im Ausmaß von 2 x 3 Metern auf dem angrenzenden Holzzaun.

Zeugen, die den Ermittlern des K 21/22 Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

